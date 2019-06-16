Боец ВСУ умер после «войнушки» с приятелем в курилке воинской части

Военный механизированной бригады ВСУ умер после того, как поиграл с приятелем в «войнушку». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, молодой человек и его приятель пошли с оружием в курилку и решили поиграть. Они в шутки целились в друг друга из автомата с криками: «Стой, стрелять буду!».

Однако неожиданно прозвучал выстрел. По данным издания, один из них достал патрон, снял автомат с предохранителя и выстрелил другому в живот.

Раненного молодого военного госпитализировали, но медики не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о готовившейся войне в Крыму.