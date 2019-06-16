Ракетчики провели стрельбы из «Искандеров»

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Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийском флоту капитан первого ранга Роман Мартов заявил, что в Калининградской области прошли тренировки «Искандеров». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ракетчики выполнили одиночные и групповые пуски по мишеням, которые имитировали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы и пункты условного противника.

Он добавил, что ракетчики также действовали в условиях радиационного и химического заражения местности.

Данные тренировки состоялись параллельно с проходящими в Балтийском море учениями ВМС НАТО, которые стартовали 9 июня.

Ранее сообщалось, что Балтфлот взял под контроль обстановку в районе учений НАТО.