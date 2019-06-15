В России испытали подводного робота

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) «Рубин» году провело испытания подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ», сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что испытания подтвердили правильность конструкторских решений, заложенных в комплекс, и основные принципы и алгоритмы его функционирования.

Впервые про данный комплекс упоминалось в отчете компании за 2016 год. Там сообщалось, что ЦКБ «Рубин» создается автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-2Р-ПМ», имеющий увеличенную дальность и глубину погружения.

Ранее сообщалось, что Россия испытала новые ракеты системы ПРО.

По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимир Сергиенко, новая российская ракета подтвердила «заложенные характеристики и успешно выполнила задачу».