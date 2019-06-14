Трамп высказался о соглашении с Северной Кореей

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не спешит заключать соглашение с Северной Кореей относительно ядерного вооружения. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, Трампа также спросили о нарушении КНДР санкций, на что тот ответил, что все пытаются их нарушить.

Он также подчеркнул, что санкции вредят Северной Корее, поэтому Соединенные Штаты продолжат их вводить.

В последние годы КНДР находится под санкциями из-за своей ядерной и ракетной программы. В феврале 2019 года между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоялась встреча на саммите в Ханое, которая закончилась ничем.

Ранее сообщалось, что Трамп получил письмо от Ким Чен Ына.