Причину пожара на танкерах в Оманском заливе назвали в Иране
Гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур заявил, что пожар на танкерах в Оманском заливе мог начаться по техническим причинам. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, пожар на одном из танкеров начался в машинном отделении.
Он также добавил, что второй танкер загорелся в средней части.
Афифипур подчеркнул, что доказательств попадания внешних объектов в танкеры нет.
Ранее сообщалось, что в Совфеде призвали провести независимое расследование инцидента в Оманском заливе.