Причину пожара на танкерах в Оманском заливе назвали в Иране

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Гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур заявил, что пожар на танкерах в Оманском заливе мог начаться по техническим причинам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пожар на одном из танкеров начался в машинном отделении.

Он также добавил, что второй танкер загорелся в средней части.

Афифипур подчеркнул, что доказательств попадания внешних объектов в танкеры нет.

Ранее сообщалось, что в Совфеде призвали провести независимое расследование инцидента в Оманском заливе.