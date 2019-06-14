Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что страна согласна с США в том, что Иран виноват в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, у Саудовской Аравии нет причин не соглашаться с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мы согласны с ним», — подчеркнул аль-Джубейр.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.