США шантажируют Индию из-за российских С-400

В США пригрозили Индии неприятными последствиями в случае покупки российских зенитных ракетных систем С-400, передает РИА «Новости».

В частности, Индии может грозить ограничение возможностей по совместимости с американскими вооружениями.

Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Она призвала Индию сделать выбор в вопросе стратегического партнерства и вооружений, которые страна хочет использовать в дальнейшем.

Ранее СМИ выяснили, как США ответят Турции на покупку С-400 у России.