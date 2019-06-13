В России оценили планы по размещению эскадрильи беспилотников США в Польше

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что российская сторона с беспокойством отнеслась к решению разместить американские беспилотники в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, этот шаг отражает политику, которая нагнетает военную напряженность в Европе. Дестабилизирующие программы осуществляются под надуманными предлогами.

«…все больше вопросов в отношении того, как такого рода действия соотносятся с обязательствами НАТО в рамках основополагающего акта об основах отношений», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. США планируют обмениваться с Польшей информацией полученной с помощью БПЛА.