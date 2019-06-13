В Литве начались учения спецназа НАТО «Пылающий меч»
В минобороны Литвы проинформировали о проведении на территории страны международных учений сил специального назначения «Пылающий меч», в которых участвуют свыше 400 зарубежных военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что учения спецназа НАТО будут продолжаться до 30 июня.
«Подробная информация об учениях будет размещена по окончанию тренировки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, кроме военных сил стран-членов НАТО, в тренировках принимают участие военные из Швеции, Грузии и с Украины.
Ранее сообщалось, что Россия проследит за учениями НАТО на Балтике при помощи «летающих радаров»