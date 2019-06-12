Трамп задумался об отправке в Польшу двух тысяч военных
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут увеличить военный контингент в Польше. Об этом сообщает C-SPAN.
Причем Трамп отметил, что планируют это сделать за счет переброски сил из Германии, а не направлять дополнительные войска в Европу.
Он также добавил, что речь идет о двух тысячах военнослужащих.
«Они будут переброшены из Германии или из других мест», — подчеркнул Трамп.
По его словам, на настоящий момент в Германии находится 52 тысячи американских военнослужащих, и больше США туда не направят своих солдат.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал продать Польше много F-35.