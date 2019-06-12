Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Украинские военные подошли практически вплотную к границе Донецка, сообщает РЕН.

Уточняется, что бойцы ВСУ закрепились в 100 метрах от Донецка в поселке Марьинка.

Сообщается, что такой план был разработан командованием 24-й бригады и высшим командованием.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель не исключила вероятность того, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

По ее словам, украинские силовики часто попадают на «провокации», когда в них якобы стреляют из жилых домов, где находятся мирные жители.