США и Турция обсудят ситуацию вокруг С-400

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проведет телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Шанахан намерен поговорить с Акаром о покупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как отмечается, стороны также обсудят отстранение турецких пилотов от тренировок на истребителях F-35.

Ранее СМИ сообщили, что США отстранили турецких пилотов от F-35 из-за С-400.