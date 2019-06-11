Производителей «Ангары» наказали за критический срыв сроков

Производитель ракет «Ангара» сорвал сроки производства ракет ,сообщает РИА «Новости».

Об этом свидетельствует приказ о лишении премий за май сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО «Полет» из-за невыполнения плана по производству.

Как отмечается в приказе, ПО «Полет» назвал ситуацию с производством носителя «критической» и указал факторы, приведшие к задержке. Так, среди них отмечены слабая организация труда и срыв сроков поставки комплектующих, который обеспечивает «Ракетный космический завод, Воронежский механический завод.

Теперь требуются «исчерпывающие меры», чтобы нагнать отставание, отметили на заводе.