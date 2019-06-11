Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны страны.

Как отмечается, 10 июня два самолета США и Швеции были замечены над нейтральными водами Балтийского моря недалеко от границ России.

Из-за этого российский Су-27 срочно вылетел навстречу к американскому и шведскому разведчику. Истребитель России и приблизился к ним на безопасное расстояние и сопровождал, не допуская нарушения границы воздушного пространства России.

Ранее сообщалось, что военные самолеты США приблизились к границам России.