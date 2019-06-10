Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США. Для этого есть веская причина, потому что Москва и Пекин занимают по отношению к США все более враждебные позиции, пишет The Hill.

Во время выступления на азиатском саммите по безопасности «Шангри-Ла Диалог» 2 июня глава минобороны КНР Вэй Фэнхэ имел в виду США, когда говорил о «крупных странах, которые вмешиваются в региональные дела, создают проблемы и уходят, оставляя после себя беспорядок». В то же время он отметил высокий уровень российско-китайского партнерства.

Отмечается, что Москва и Пекин занимаются крупными программами модернизации, однако у КНР для этого больше ресурсов. С другой стороны, российская сторона испытала практически все новейшие военные системы во время боевых действий на сирийской территории. Кроме того, у Китая большие успехи в области искусственного интеллекта, машинного обучения и космический операций. Как Пекин, так и Москва активно работают над созданием гиперзвуковых ракет.

Что касается США, в настоящее время не ясно, обгонит ли американская сторона Россию или Китай в том, что касается современных видов оружия, за исключением стелс-технологий, где доминирование США кажется неоспоримым.