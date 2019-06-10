Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

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Адмирал запаса Валентин Селиванов прокомментировал реакцию российских моряков корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером. Об этом сообщает НСН.

«Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых», — заявил Селиванов.

По его словам, экипаж корабля имел полное право на отдых.

Он также добавил, что в мирное время на переходе несет вахту только часть команды.

Ранее сообщалось, что в сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США.