Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Адмирал запаса Валентин Селиванов прокомментировал реакцию российских моряков корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером. Об этом сообщает НСН.
«Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых», — заявил Селиванов.
По его словам, экипаж корабля имел полное право на отдых.
Он также добавил, что в мирное время на переходе несет вахту только часть команды.
Ранее сообщалось, что в сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США.