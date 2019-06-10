США задумались о переброске войск на Ближний Восток

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Глава Центрального командования американских вооруженных сил Кеннет Маккензи оценивает целесообразность наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, США могут пойти на данный шаг из-за действий Ирана в регионе.

Он также добавил, что наращивание военного присутствия США потребует «значительных ресурсов».

Однако, Маккензи не уточнил, сколько военнослужащих он может запросить у Пентагона.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп решил изменить подход к Ближнему Востоку.