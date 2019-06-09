О полной потере контроля над подчиненным в ВСУ заявили в ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что в рядах ВСУ продолжается рост небоевых потерь, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика.

Также по его словам, военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты случайно выстрелил себе в ногу из автомата.

«Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад», — заявил Басурин.

Ранее в ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ.