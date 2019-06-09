В США признали первенство гениального авиапроекта СССР
Американское издание The National Interest признало уникальность советского авиационного проекта, который стал предшественником самолета «Черный дрозд», передает ФАН.
Отмечается, что советский ученый Павел Цыбин уже в 1954 году предложил Кремлю модель ядерного бомбардировщика со скоростью 3000 км/ч при высоте полета в 30 тысяч метров и дальности в 14 тысяч километров.
«Самолет смог бы наносить межконтинентальные ядерные удары на скоростях и высотах, которые сделали бы перехват невозможным», – отмечает издание.
Однако из-за кадровых проблем в конструкторском бюро самолет получился гораздо тяжелее запланированного, что значительно сократило дальность полета.
После этого в США были созданы американские разведчики B-57, U-2, A-12 и SR-71, более известный как «Черный дрозд».