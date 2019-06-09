В США рассказали о гениальном авиапроекте СССР

Обозреватель американского издания The National Interest рассказал об уникальном авиационном проекте СССР, который смог обогнать американские разработки на десятилетия, передает ФАН.

Сообщается, что в 1950-1960-х Вашингтон был увлечен созданием самолетов-шпионов, которые могли без труда проникать в воздушное пространство противника. В это время появились американские разведчики B-57, U-2, A-12 и SR-71, более известный как «Черный дрозд».

Однако, отмечается, что именно в этот период советский ученый Павел Цыбин сконструировал предшественника «Черного дрозда».

В 1954 году Цыбин предложил Кремлю создать ядерный бомбардировщик с выдающимися характеристиками. Согласно проекту, скорость самолета должна была достигать 3000 км/ч при высоте полета в 30 тысяч метров и дальности в 14 тысяч километров. Для создания самолета предполагалось использовать шестигранные профили минимальной толщины.

«С такими характеристиками РС мог бы наносить межконтинентальные ядерные удары на скоростях и высотах, которые сделали бы перехват невозможным», – отмечает издание.

Тем не менее, из-за кадровых проблем в конструкторском бюро самолет получился гораздо тяжелее запланированного, что значительно сократило дальность полета.