США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций

США перебросили на авиабазу Кшесины в Польше самолет EC-130H Compass Call, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет будет задействован в совместных учениях с польскими военными. В

Также в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование. Они присоединятся к экипажам самолетов F-16C из 52-го крыла истребителей ВВС США, дислоцированного в немецком Шпангдалеме.

Отмечается, что самолет, о котором идет речь, используется для подавления средств радиоэлектронной борьбы и располагает наступательными системами для атак на электронную инфраструктуру противника.