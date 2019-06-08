Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМС республики.

В ВМС пояснили, что у истребителя МиГ-29К во время взлета отделился топливный бак, поэтому было решено приостановить полеты ради безопасности людей.

В настоящее время специалисты делают все для того, чтобы аэропорт вновь смог открыть свое воздушное пространство.

Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что Бельгия закрыла воздушное пространство.