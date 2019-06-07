140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии

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Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что террористы в Сирии попытались атаковать позиции правительственных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в результате атаки были ликвидированы более 140 боевиков.

Он отметил, что в наступлении приняли участие около 500 боевиков, которые атаковали населенные пункты Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В ходе наступления были уничтожены 120 террористов.

Купчишин добавил, что несколько позже еще 140 боевиков напали на населенные пункты Корназ и Хамамият провинции Хама, в ходе чего были ликвидированы 20 террористов.

Он заключил, что в районе пункта Морек севернее города Хама на настоящий момент располагаются еще около тысячи боевиков.

Ранее сообщалось, что российские военные в Сирии отступили.