Впервые бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США

В ВВС США впервые позволили американцу сикхского происхождения носить бороду, а также традиционный тюрбан на службу. Об этом сообщает Air Force News.

Как отмечается, речь идет о летчике по имени Харпритиндер Сингх Баджва. Он родился в США в семье иммигрантов.

В 2017 году он начал проходить военную службу, однако ему не позволялось носить бороду и тюрбан. Теперь же он может выглядеть, как представители его этнорелигиозной группы.

Единственное, как уточняется, длину бороды ограничили примерно пятью сантиметрами.

Ранее сообщалось, что США впервые за 10 лет проведут учения с авианосцем на Аляске.