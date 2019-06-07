Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим поклонником

Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является его самым большим поклонником, передает Fox News.

По словам Трампа, во время его президентства впервые за 15 лет поступления в бюджет альянса перестали сокращаться и «резко увеличились».

«Секретарь Столтенберг, наверное, самый большой фанат Трампа… На днях он выступил с речью. Он сказал, что без Дональда Трампа, вероятно, и не было бы никакого НАТО», — сказал Трамп.

Он добавил, что другие страны Альянса уже направили свыше $100 млрд в бюджет НАТО.

Ранее Трамп признал Бразилию главным союзником вне НАТО.