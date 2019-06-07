«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать «генетический паспорт» военнослужащего. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах», — сказал Сергеев.
По его словам, «генетический паспорт» позволит определить пригодность военного к службе в условиях войн будущего.
Он также добавил, что изобретение сможет показать в каком роде войск военнослужащий проявит себя лучше всего.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали математическую модель, облегчающую обнаружение мутаций в генах.