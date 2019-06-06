FAZ: Польша может перестать быть образцовым членом НАТО

Польша выделяет на ВС больше денег, чем требуют США. Страна намерена стать для НАТО незаменимой военной державой. Однако затянувшаяся модернизация может помешать ее планам, пишет FAZ.

Польша считается образцовым членом НАТО. Поставленную альянсом цель до 2024 года увеличить военные расходы до 2% ВВП Варшава уже достигла. Военный бюджет страны продолжит расти — до 2,5% к 2030 году. Польша намерена стать ведущей военной державой Запада в Восточной Европе. Хотя состояние армии и ВВС соответствует ее устремлениям, развитие ВМС задерживается.

Этот дисбаланс становится проблемой. Настолько серьезной, что Польша обратилась за помощью к военно-морскому флоту Германии, в частности Варшава хотела арендовать немецкие подводные лодки. В настоящее время флот Польши больше нельзя модернизировать. В распоряжении страны четыре подводные лодки типа «Коббен», которым более 50 лет. Оба польских фрегата созданы в 1970-х и являются выведенными их эксплуатации кораблями США. Хотя замена устаревших судов официально уже долгие годы является приоритетом, ее постоянно откладывают. Сначала проблема должна была быть решена в 2017 году, теперь она отложена до 2023 года.