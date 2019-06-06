Зеленский попросил у США новые вооружения

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Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений. Об этом сообщает C-SPAN.

Уточняется, что сенатор приехал на встречу в Киев, где он встретился с Зеленским и они «откровенно поговорили».

По словам Портмана, Зеленский признался, что украинская армии храбрая, но нуждается в новом вооружении. Также он добавил, что они с президентом Украины поговорили о «российской пропаганде вдоль восточной границы».

Сенатор признался, что Зеленский ему понравился и он даже «впечатлен от встречи» с ним.

«Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем», — заключил Портман.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп официально пригласил Зеленского в гости.