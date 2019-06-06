Иракская разведка предотвратила крупный теракт

Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в районе аль-Багдади в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ураза-байрам, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минобороны Ирака.

В заявлении говорится, что теракт был предотвращен в результате спецоперации, «отличившейся точностью информации разведки и достижением элемента внезапности и быстроты исполнения». Были ликвидированы семь террористов с поясами смертников, также у них было при себе различное оружие и самодельные взрывные устройства, заявили в минобороны Ирака.

Отмечается, что в операции участвовали заместитель командующего дивизии и разведки 29-й бригады и батальона дивизии, а также авиация международной коалиции.

Ранее суд в Ираке приговорил двух французов к смерти за связи с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.