Два новых десантных корабля войдут в состав ВМФ РФ

В состав Военно-морского флота России войдут два новых десантных корабля типа «Иван Грен». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главкомат ВМФ.

Как отмечается, один из кораблей получит имя Владимира Андреева, адмирала СССР, который в 1945 году проводил операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.

Второй корабль будет назван в честь советского героя генерал-майора Василия Трушина, который захватил японскую базу Сейсин в Корее.

Уточняется, что такой тип корабля, длиной 120 метров и шириной 16,5 метров, будет действовать в дальней океанской зоне.

Ранее сообщалось, что спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».