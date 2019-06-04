ВКС провели испытание новой ракеты системы ПРО

Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне в Казахстане, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в сообщении.

Заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ полковник Владимир Сергиенко в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года.