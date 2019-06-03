США решили предложить РФ сделку по Сирии

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США и Израиль планируют в ходе трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России «сделку» по Сирии. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон готов признать легитимность президента Сирии Башара Асада и снять антисирийские санкции.

Как отмечается, в ответ США хотят потребовать от России «сдерживания» сил Ирана в Сирии.

При этом речь идет о конкретных действиях по противостоянию «влиянию» Ирана.

Ранее сообщалось, что Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии.