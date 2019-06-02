Украинские силовики экстренно собрали совещание, чтобы обсудить видео на YouTube
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос созвал совещание для того, чтобы обсудить видео об аннексии Румынией западных территорий Украины. Об этом он рассказал в фейсбуке.
Как отмечается, на совещание были приглашены представители украинского МИД, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, Генштаба и СБУ.
Матиос заявил, что планирует на завтрашнем совещании дать всем задания в рамках уголовного дела.
«Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!», — подчеркнул Матиос.
Он также сказал, что самостоятельно внесет сведения о подготовке неизвестными «совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность» Украины в единый реестр досудебных расследований.