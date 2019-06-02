Вскрылась правда о нежелании Трампа лицезреть эсминец «Джон Маккейн» в Японии

Официальный представитель военно-морского флота США подтвердил, что Белый дом потребовал минимально демонстрировать эсминцы «Джон Маккейн» во время визита президента Дональда Трампа в Японию. Об этом сообщает Fox News.

Ранее несколько СМИ также сообщили, что Белый дом попросил ВМС вывести корабль «из виду» перед государственным визитом Трампа.

Сообщалось, что над названием корабля был вывешен брезент, и морякам было приказано снять с корабля все покрытия, на которых было указано название.

СМИ напомнили, что бывший сенатор Джон Маккейн был в отвратительных отношениях с Трампом вплоть до своей смерти о рака мозга, однако даже после его смерти Трамп не изменил свое враждебное отношение к Маккейну.

Ранее сообщалось, что Трампа раскритиковали за нападки на покойного сенатора Джона Маккейна.