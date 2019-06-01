Появилось видео с места взрывов на заводе в Дзержинске
В сети появилась видеозапись, снятая после двух мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске. Его опубликовало ShadenFM в твиттере.
На кадрах виден большой столб темно-серого дыма в воздухе, который тянется на сотни метров вверх.
Также заметно, что здание, в котором произошли взрывы, находится в некоторой отдаленности от населенного пункта, вероятно, в лесной части.
Ранее стала известна причина взрывов на заводе под Нижним Новгородом.
Уточняется, что взрыв произошел сегодня, 1 июня, на заводе «Кристалл». Также в экстренных службах отметили, что в здании все еще сохраняется возможность возникновения повторных взрывов.