Появилось видео с места взрывов на заводе в Дзержинске

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В сети появилась видеозапись, снятая после двух мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске. Его опубликовало ShadenFM в твиттере.

На кадрах виден большой столб темно-серого дыма в воздухе, который тянется на сотни метров вверх.

Также заметно, что здание, в котором произошли взрывы, находится в некоторой отдаленности от населенного пункта, вероятно, в лесной части.

Ранее стала известна причина взрывов на заводе под Нижним Новгородом.

Уточняется, что взрыв произошел сегодня, 1 июня, на заводе «Кристалл». Также в экстренных службах отметили, что в здании все еще сохраняется возможность возникновения повторных взрывов.