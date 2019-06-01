Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

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В конгрессе США был представлен законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Об этом сообщает «112 Украина».

Согласно данному проекту, Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО до ее вступления в Североатлантический альянс.

«Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств», — уточняется в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.

Как отмечается, законопроект предполагает усиление обороноспособности украинского государства. Планируется это делать путем передачи стране вооружений, а также оказания помощи в противостоянии кибератакам со стороны России.

Среди вооружений на Украину также могут быть поставлены противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы.

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.