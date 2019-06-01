На Украине заявили о крахе оборонной промышленности

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На Украине почти не работает оборонная промышленность. Об этом заявил экс-глава минобороны и бывший украинский премьер Юрий Ехануров в эфире «112 Украина».

По его словам, украинское правительство не выделяет средства для содержания и улучшения «оборонки».

«Оборонка практически не работает», — отметил Ехануров.

Бывший министр рассказал, что на Украине используется только старая техника. Ее красят, ставят какие-то приборы по типу устройств для ночного видения или улучшают связь и на этом все.

Ехануров сказал, что оборонные силы Украины оставляют желать лучшего.

Ранее минобороны сообщило о создании нового опытного автомобиля для ВДВ.