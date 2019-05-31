В России расширят зоны спутниковой связи

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца этого года запустят два модернизированных спутника связи «Меридиан-М». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, об усовершенствованных «Меридианов» сообщается впервые.

«До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии «Меридиан-М», — отметил Шойгу.

Он также добавил, что такая модернизация расширит зону доступности спутниковой связи на территории российского государства, а также за его пределами.

В период с 2006 по 2014 год было запущено семь спутников «Меридиан», гарантийный срок которых — семь лет.

Ранее СМИ сообщили, что Россия запустит в космос два стеклянных шара.