Закупка российских ЗРК С-400 Анкарой идет по плану, заявили в МИД Турции

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой опроверг сообщения СМИ об отсрочке закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, передает РИА «Новости».

По его словам, закупка российских ЗРК продолжается в плановом режиме.

«Эти новости не отражают действительность. Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжается в плановом режиме», — заявил Аксой.

Также представитель турецкого МИДа напомнил о предложении Анкары к Вашингтону о создании совместной рабочей группы, чтобы снять озабоченность американской стороны в связи с поставками С-400.

Ранее сообщалось, что Турция уступила США из-за российских С-400.