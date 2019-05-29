БТР-4 перестали собирать на Украине

На Украине остановило работу предприятие, которое выпускало корпуса для бронетранспортеров БТР-4. Об этом сообщает ТАСС.

Как выяснилось, предприятие закрылось из-за отказа минобороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4.

«Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины», — отметили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что корпуса для бронетранспортеров создавались из бронестали стран ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что новые украинские БТР высмеяли в сети.

БТР-4 — современные украинские бронетранспортёров, предназначенные для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.