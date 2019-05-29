РФ ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Постпред Михаил Ульянов при международных организациях в Вене назвал «несолидным» обвинение американской стороны в нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ульянова, главное слово в заявлении американской стороны — «возможно». Он напомнил, что до этого США уже выдвигали подобное обвинение в связи с делом Скрипалей.

Постпред посоветовал американской стороне не делать громких заявлений без стопроцентной уверенности и весомых доказательств.

«Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно... бросаться такими обвинениями просто неприлично», — добавил Ульянов.

Также, по его мнению, США хотят пытаются перевести на Россию стрелки, так как пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее сообщалось, что США обвинили РФ в несоблюдении моратория на ядерные испытания.