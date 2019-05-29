Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на адвоката экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олега Животова.
Уточняется, что незаконность действий ВСУ признали прокурорские эксперты.
По словам адвоката, специалисты впервые подтвердили обвинения российской стороны о незаконных действиях вооруженных сил Украины в Донбассе.
«То, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила», — отметил Животов.
Адвокат добавил, что существует документ, подтверждающий причастность украинских солдат в нарушении закона в Донбассе.
Ранее сообщалось, что начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе.