Методы США по дестабилизации РФ назвали в Минобороны

Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал, каким образом США попытаются дестабилизировать Россию. Об этом сообщает «Звезда».

По его словам, американская корпорация RAND, которая выполняют функции стратегического исследовательского центра для правительства Соединенных Штатов, представила доклад, в котором указано, как можно оказывать воздействие на российское государство.

Так, отметил Ильницкий, эта организация посоветовала использовать Украину и Сирию для дестабилизации России. В частности, продолжать поставлять на Украину оружие, а также поддерживать оппозиционные сирийские группировки.

Кроме того, RAND предложила вытеснить военных России из Приднестровья. Правда, как уточнил Ильницкий, это направление не является приоритетным для Соединенных Штатов.

Он также добавил, что американские власти продолжат выстраивать «дестабилизирующую дугу» от Черного моря до Прибалтики, а также играть на противоречиях между Арменией и Азербайджаном.

В конце он подчеркнул, что в докладе предлагается ослабить российское государство путем стимулирования миграции квалифицированных кадров и молодежи из страны.

Ранее сообщалось, что в МИД разоблачили намерения США в отношении России и ее партнеров.