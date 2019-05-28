Сербия отправила колонну военных и технику к югу страны

В Сербии колонна военной техники с людьми выдвинулась из казарм в Кралево, сообщает Kurir.

Также сообщается об одном самолете МиГ-29, пролетевшим над городом Нови-Пазар в сторону Наземной зоны безопасности.

Предположительно колонна направляется в сторону города Рашки на границе с автономным краем Косово и Метохия.

Незадолго до этого министр обороны Сербии Александар Вулин прибыл в казармы.

Ранее сообщалось, что сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово.