США продолжат поставлять оружие Украине, заявил Волкер

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие украинской стороне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Украина имеет право на самооборону, и Соединенные Штаты продолжат с ней работать, как и с другими странами.

«…мы посмотрим, какие средства мы можем предоставить, мы также открыты к продажам вооружений, то есть покупке Украиной военного оборудования у Соединенных Штатов», — сказал Волкер.

Ранее Волкер заявил о готовности к новым контактам с Россией.