Украина должна начать переговоры с РФ, заявил генерал ВСУ

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Генерал ВСУ и экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко объяснил, почему Украина должна начать переговоры с Россией. Об этом сообщает телеканал «Наш».

По его словам, Украина должна сесть за стол переговоров с российским государством, хочет она того или нет, поскольку «Россия никогда не исчезнет с границ с Украиной».

Он также добавил, что, согласно украинскому закону, Россия рассматривается как участник конфликта в Донбассе. В связи с этим он еще раз подчеркнул, что не вести переговоры с Россией просто невозможно.

«У нас что, нет границ с ней, нет проблем?», — заключил Кихтенко.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского создаст информационную стратегию по Донбассу.