«Допущена ошибка»: Минобороны о статье про ужесточение правил призыва

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Представители Министерства обороны заявили, что в статье газеты «Известия» об ужесточении правил военного призыва «намерено допущена ошибка». Комментарий военного ведомства распространил телеканал «Звезда».

Представители Минобороны подчеркнули, что призывники никогда не направляются на дополнительное обследование в военные «госпиталя». В оборонном ведомстве напомнили, что призывники направляются на обследования в медицинские учреждения, перечень которых утверждают главы призывных комиссий.

Ранее в газете «Известия» был опубликован материал, в котором утверждалось, что военное ведомство предлагает ввести «контрольное медицинское освидетельствование» для призывников.