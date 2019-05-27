Крупные учения ПВО НАТО пройдут в Польше

В Польше пройдут крупные международные учения с использованием ПВО НАТО в Европе «Tobruq Legacy-19». Об этом сообщает издание Degence24.

Как отмечается, учения состоятся в первой половине июня, в том числе на полигоне обучения сухопутных войск в Ожише, который находится в 60 километрах от Калининградской области.

На учения приедут подразделения из таких стран, как Польша, Венгрия, Германия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Чехия и Британия.

Уточняется, что в учениях примут участие около 4,8 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи единиц техники.

Ранее сообщалось, что США впервые за 10 лет проведут учения с авианосцем на Аляске.