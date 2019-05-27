Трамп выложил видео с кладбища

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Президент США в День поминовения выложил в своем твиттере видео с Арлингтонского национального кладбища, где похоронены американские участники войн, президенты, председатели верховного суда и астронавты.

На ролике запечатлены панорамы с рядами могильных камней. В нем отмечается, что американцы никогда не забудут тех, «кто служил» Соединенным Штатам.

В День поминовения, который отмечается в последний понедельник мая, в США вспоминают всех жертв всех войн, в которых американцы когда-либо принимали участие.

В 2018 году Трамп отказался ехать на американское кладбище во Франции из-за непогоды.