Трамп выложил видео с кладбища
Президент США в День поминовения выложил в своем твиттере видео с Арлингтонского национального кладбища, где похоронены американские участники войн, президенты, председатели верховного суда и астронавты.
На ролике запечатлены панорамы с рядами могильных камней. В нем отмечается, что американцы никогда не забудут тех, «кто служил» Соединенным Штатам.
В День поминовения, который отмечается в последний понедельник мая, в США вспоминают всех жертв всех войн, в которых американцы когда-либо принимали участие.
В 2018 году Трамп отказался ехать на американское кладбище во Франции из-за непогоды.
#FelizDomingo Primer 'Alfa Scramble' de los EF-18M del DAT Vilkas @EjercitoAire ���� como parte de la Policía Aérea del Báltico #eAP de la @NATO. Su misión: interceptar una aeronave sin identificar que ha entrado en el espacio aéreo del flanco este de la Alianza #WeAreNATO pic.twitter.com/dLRXLKC9Gu— Estado Mayor Defensa (@EMADmde) 26 мая 2019 г.