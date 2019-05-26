Снаряд времен войны нашли на севере Москвы
На севере Москвы при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу.
Как отмечается, на место находки была вызвана группа разминирования «Лидер МЧС России».
Уточняется, что на настоящий момент проводится осмотр боеприпасов, а также подготовительные мероприятия.
После этого боеприпасы, которые не представляют угрозы для жителей города, будут вывезены для утилизации на полигон.
Ранее сообщалось, что снаряд времен войны нашли на западе Москвы.